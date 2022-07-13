Черговий "жест доброї волі": ЗСУ знову знищили військову частину і склад боєприпасів росіян у Луганську

За допомогою американських HIMARS українські захисники знищили в Луганську ворожу військову частину і склад боєприпасів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав це "жестом доброї волі" з боку росіян.

Про це він написав у своєму Facebook.

"За своєю традицією російські війська розмістили в Луганську одночасно військову частину і склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. "Другу армію світу" переробляє у двохсоту маленький, симпатичний Хімарс", - написав Арестович.

Нагадаємо, українські захисники 12 липня знищили шість російських складів.

Крім того, напередодні Збройні сили України також знищили шість російських складів із боєприпасами.

Читайте також: