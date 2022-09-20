Чергує вздовж кримського узбережжя: з послабленням шторму збільшилося корабельне угруповання ворога

З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

На бойовому чергуванні - три надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі.

«Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Дотримання режиму інформаційної тиші – спільна робота на благо військовій операції з деокупації населених пунктів й людей, що так цього чекають. Довіра силам оборони – це віра в нашу Перемогу!

Все буде Україна, якщо ми разом і єдині», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 208-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі

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