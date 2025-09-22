Чергову партію багі та мотоциклів передав Нацгвардії “Сталевий фронт Ріната Ахметова”

Реклама

Заступник командира бригади Олександр Рясний наголосив, що саме такий транспорт нині стає дедалі затребуванішим на фронті.

"Противник все активніше застосовує FPV-дрони, тому використання важкої бронетехніки вкрай ускладнене. Натомість багі – швидкі, малопомітні, дають змогу ефективно виконувати бойові завдання. Ми додатково обладнуємо їх захистом, і вони використовуються для доставки особового складу, боєприпасів, забезпечення роботи пілотів дронів та виконання інших завдань", – зазначає Олександр Рясний.

Окрім багі Нацгвардійці отримали й мотоцикли, які допоможуть ще швидше пересуватися на лінії зіткнення.

Реклама

"Мотоцикли – це те, що зараз особливо необхідне для оперативного пересування та непомітної роботи на полі бою. Вони дозволяють довозити провізію, боєприпаси та особовий склад у найкоротші терміни", – зазначив заступник командира бригади Євстахій Моспан.

Бригада “Кара-Даг” неодноразово отримувала дрони, багі, сталеві укриття-"криївки" та багато іншого для виконання завдань у зоні бойового зіткнення.

"Компанія завжди швидко і чітко реагує на наші потреби. Це вкрай важлива підтримка, яка допомагає нам не лише виконувати бойові завдання, а й рятувати життя. Водночас вона підбадьорює бійців, бо вони відчувають сильну підтримку з тилу”, – підсумував Євстахій Моспан.

Підтримка Метінвестом Кара-Дагу та інших підрозділів Сил оборони України – системна. Від початку повномасштабного вторгнення у межах Сталевого Фронту компанія надала допомогу армії на суму понад 5 мільярдів гривень. Загалом же за три роки повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним 11,3 млрд грн. Головні напрями підтримки – допомога Збройним Силам України, гуманітарні ініціативи, адвокаційні проєкти та підтримка захисників Маріуполя.