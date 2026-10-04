Черговий важкий удар по Сумах: місто знову атакували КАБами, є поранені

Удар по Сумах / © Сумська ОВА

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Російські війська вдень 4 жовтня знову завдали масованого авіаудару по Сумах. Близько 14:00 ворог атакував місто шістьма керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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Влучання зафіксували у двох локаціях — у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Під ударом опинилися приватні житлові будинки.

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За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Двоє з них дістали тяжкі поранення.

На обох місцях влучань виникли пожежі. Дані про кількість потерпілих, їхній стан та масштаби руйнувань уточнюються.

Суми атакують другий день поспіль

Це вже не перший масований удар по місту. Вранці 4 жовтня російські війська атакували Сумську громаду п’ятьма КАБами.

Тоді один із ударів припав поблизу багатоповерхового житлового будинку. Повідомлялося щонайменше про п’ятьох постраждалих, двоє з яких дістали тяжкі поранення.

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Напередодні, 3 жовтня, Росія також атакувала Суми чотирма керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у двох місцях промислової зони Ковпаківського району — були пошкоджені будівлі цивільних підприємств. За попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих.

29 вересня російські війська також завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Чотири КАБи вдарили по центру міста, зокрема по будівлі школи, де на той момент тривало навчання. Зі школи вчасно евакуювали близько 100 дітей і працівників — вони перебували в укритті.

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