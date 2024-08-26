Черкащина пережила найдовшу повітряну тривогу за весь час війни: скільки вона тривала

На рахунку Сил оборони: 10 знищених безпілотників у межах області, у більшості випадків без наслідків.

Черкащина пережила найдовшу повітряну тривогу. Понад 13 годин поспіль ворог розривав небо ракетами та "шахедами".

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"На рахунку наших оборонців: 10 знищених БпЛА в межах області. У більшості випадків без наслідків. Наробив лиха ворожий "шахед" на Золотоніщині. На щастя, люди цілі. І це найголовніше! За інформацією на цю хвилину, маємо у Шрамківці 17 пошкоджених домоволодінь, із них три – суттєво, а також електролінію", – зазначив Табурець.

Очільник Черкаської ОВА додав, що усі потрібні служби для ліквідації наслідків задіяні.

"Дякую рятувальникам за оперативне виконання першочергових робіт! А також команді Черкаської обласної організації Червоного Хреста України за допомогу. На місці скоординував роботу: розраховую на максимальну відповідальність кожного. Питання на контролі", – зазначив він.

Табурець підкреслив, що цей російський удар був укотре націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Тому ситуація в енергетиці зараз складна. Графіки відключень задіяні жорсткі.

"Як тільки ми отримуємо інформацію від енергетиків про зміни – одразу вам повідомляю. Ми поновили роботу пунктів незламності по області, у зв’язку з нестабільною роботою енергосистеми", – підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, може бути друга хвиля повітряної атаки, оскільки росіяни використали лише третину того запасу ракет, який приготували.

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