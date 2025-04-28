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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1158
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Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак "Шахедами": ОВА повідомила наслідки

РФ спрямувала на область ударні дрони.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Сьогодні, 28 квітня, Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак. За попередніми даними, наші оборонці знищили 15 БпЛА. Однак є і влучання.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Під ворожим прицілом була критична інфраструктура

Як повідомив Табурець, внаслідок масованої атаки пошкоджено об'єкт газового господарства.

“Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл”, — констатував посадовець.

Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку “Шахедів”. На жаль, є пошкодження об’єкта інфраструктури, через що влада звернулася до мешканців регіону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1158
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