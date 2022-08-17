Черкаського депутата-колабораціоніста від ОПЗЖ випустили із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Депутат Черкаської міської ради Олександр Замирайло від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень.

Про це пише місцеве видання "18000".

Відомо, що Замирайло хотів стати гауляйтером Росії у випадку окупації Черкаської області. 2 серпня він отримав підозру у колаборантській діяльності.

3-го серпня суд обрав для Замирайла запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави сумою у 208 тисяч гривень. Прокуратура від початку процесу просила заставу в 1 мільйон гривень і подала апеляцію на це рішення суду.

Під час судового засідання слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Олександра Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам.

4-го серпня стало відомо, що за депутата внесли заставу, а під стінами СІЗО відбулася акція протесту черкащан. Згодом, 8 серпня, Замирайло вийшов із СІЗО, після чого його облили зеленкою і змусили просити вибачення у воїнів на колінах за те, що бажав їм смерті, а Росії – перемоги у злочинній війні проти нашої країни.

Вже 9 серпня Апеляційний суд повернув розмір застави у мільйон гривень.

Нагадаємо, минулого року на сесії міськради депутати організували "перекладача" для Замирайла, який не схотів говорити українською.

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