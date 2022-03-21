Чернігів чинить спротив, але виживати там в умовах російської навали надзвичайно складно

Ворожі артилерійські снаряди долітають мало не до середмістя Чернігова.

У Чернігові під обстріл потрапила машина, якою місцеві жителі розвозили воду землякам. І з водою, і з електрикою - а головне з безпекою там тепер - дуже складно. Через постійні ворожі артилерійські обстріли більшість часу жителі обласного центру проводять у підвалах та сховищах.

Про це йдеться в ТСН.

«Чернігів, дійсно, я би сказав, в оперативному оточенні», – каже очільник міста.

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Оперативне оточення означає, що ворожі артилерійські снаряди долітають мало не до середмістя Чернігова. Міни безперервно вибухають на околицях. Авіаційні бомби падають просто поміж густозабудованих мікрорайонів.

Одна величезна вирва, друга, по інший бік дороги третя, а ще влучання у будинки. Було помітно, що головна ціль – «стратегічний військовий об'єкт» - Чернігівський обласний кардіологічний центр.

Той авіаналіт кремлівська орда влаштувала просто серед білого дня, коли у будинках та медустанові було повно людей. Більшість місцевих цивільних тепер дуже рідко виходять на вулицю. «Ми живемо у підвалі, тому що від цих вибухів, від цих бомбардувань просто страшно. Кожен ось цей вибух – кожен шурхіт – боїмося всього», - каже Наталія.

За електрикою, винятково вдень, містяни приходять на площу, вибудовують спеціальні конструкції, які раніше слугували підзарядками на лавках від сонячних батарей. А за воду трапляється, що доводиться платити життям. «Газеллю», напередодні, п’ятеро людей, коли з джерела набрали води, їхали розвести її по місту. Російська міна вибухнула просто під автівкою. «Снаряд, на жаль, прилетів під саму машину - машина вийшла з-під керування і просто пішла далі за інерцією», - кажуть місцеві.

Двоє людей загинули на місці, ще двоє - отримали поранень. Під завалами, після влучань ворожих боєприпасів, визнає очільник обласної адміністрації, ще залишаються тіла загиблих. «Ще дуже багато тіл є під завалами. Державна служба з надзвичайних ситуацій, це теж герої. Які працюють під обстрілами і гасять пожежі. Ще досі розбирають де-які завали», - розповідає голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

У Чернігові під обстріл потрапила машина, якою місцеві жителі розвозили воду землякам

Вочевидь - ще один «стратегічний військовий об'єкт», по якому цілила ворожа авіація – чернігівський стадіон “Десна”. Посеред футбольного газону тепер яма. Чим завинила перед кремлівським маніяком споруда місцевої бібліотеки, теж – малозрозуміло.

З безпечним виїздом із Чернігова нині - великі проблеми. «Нам ворог не дає “зеленого” коридору зробити. “Зелений” коридор, це була би дійсно можливість організувати - організовану евакуацію. Ми це на сьогодні зробити не можемо, на жаль», - каже голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Чимало місцевих жителів, ризикуючи життям, шукають спосіб самотужки залишити місто. Ще частина, намагається пристосуватися до обставин. Та всі, як один не полишають надії. «Ну, ми сподіваємось і молимося, щоб це швидше просто закінчилося. Бо просто нічого більше не залишається», - кажуть місцеві.

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