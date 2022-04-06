Чернігів і Суми врятували Київ та всю Україну від російських окупантів - Арестович

Радник ОП відівідав Чернігів.
Радник ОП Олексій Арестович сьогодні, 6 квітня, відвідав місто Чернігів з метою підтримати місцевих мешканців та подякувати захисникам.
За його словами, у війні Росії проти України Чернігів зробив дуже важливу річ.
"Якби росіяни обійшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які зі Львова ведуть до Донецьку, і все – кінець. Чернігів і Суми фактично врятували Україну від розрізання на частини. І Київ врятували. Тому приїхали подякувати за все", - сказав Арестович.
Нагадаємо, понад місяць Чернігів жив в облозі. Увесь цей час російські військові обстрілювали місто з "Градів" та артилерії, скидали на житлові квартали ракети та бомби. Погодити гуманітарні коридори на Чернігівщині не вдавалося. І з-під обстрілів, ризикуючи власними життями, поранених людей звідти евакуювали київські волонтери.
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