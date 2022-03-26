Чернігів рознесено вщент, понад 200 вбитих мирних мешканців - мер про ситуацію в місті

За словами Атрошенка, Розбомблені квартири, житлові будинки, школи, садочки, стадіони, дитячі бібліотеки.

Росія спеціально обстрілює житлові квартали і мирних людей Чернігова. Наразі в місті легше порахувати будівлі, які не постраждали від ворожих обстрілів.

Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час брифінгу 26 березня, передає ТСН.ua.

"Нам вже легше сьогодні обліковувати ті будинки, які чудом не постраждали від обстрілів. У нас все місто рознесено вщент. Розбомблені квартири, житлові будинки, школи, садочки, стадіони, дитячі бібліотеки... В нас як мінімум понад 200 вбитих людей, мирних мешканців. Людей, які стояли в черзі за хлібом, вбили снарядом. Яка там військова інфраструктура? Це магазин був", - зазначив він.

Крім того, Чернігів наразі перебуває в оперативному оточені, ворог свідомо знищив єдиний міст, який з'єднував місто з Київським напрямом. Місто не має ні гуманітарного коридору, ні можливості вивезти поранених, або завезти гуманітарку чи медикаменти.

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