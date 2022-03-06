Чернігів тримається, а Харків пішов у контратаку: Арестович розповів про воєнну ситуацію в країні

Чернігів тримається, а Харків пішов у контратаку: Арестович розповів про воєнну ситуацію в країні

Вночі ворог завдав авіаударів по Києву, Житомиру, Коростеню, Старокостянтинову, Чернігову і Харкову.

Воєнно-політична ситуація довкола України залишається контрольованою керівництвом України та керівництвом ЗСУ.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, у ніч проти 6 березня російські окупанти завдавали ракетні та повітряні авіаційні удари по містах: Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Чернігів, Харків.

Становище довкола Києва Арестович називає напруженим. "Наші війська наносять ракетних артилерійських ударів по підрозділах противника на північному заході від Києва. З гуманітарних міркувань наші війська зайняли інші позиції в містах Буча і Гостомель для того, щоб не підставляти наших мирних мешканців під невибіркові удари артилерії противника", - розповів радник ОП.

Арестович повідомив також, яка ситуація склалася в інших містах, які потерпають від обстрілів армії РФ: “Чернігів тримається, збиває літаки противника, відбиває наземні атаки. У Сумах противник намагається просунутися ближче до міста. Харків сходив у контратаку, відбив противника і зараз укріплюється по північних рубежах".

За словами представника Офісу, у районі Брянки, що в зоні ООС, українські війська відбили потужну спробу нападу противника. Російська армія понесла великі втрати.