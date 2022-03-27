Чернігів у вогні: з'явилося відео, як місто очищають від величезних снарядів та бомб РФ

Чернігів у вогні: з'явилося відео, як місто очищають від величезних снарядів та бомб РФ

Чернігівські піротехніки повинні виконати роботу з очищення території в максимально короткі терміни.

Територію окремих районів Чернігова очищують від нерозірваних боєприпасів, уламків ракет та інших вибухонебезпечних предметів Росії.

Відео очищення міста від вибухонебезпечних предметів РФ розмістили на офіційній сторінці Чернігівської ОВА.

"Чернігівські піротехніки ДСНС невтомно працюють, аби в максимально короткі терміни очистити територію міст та районів від залишків нерозірваних боєприпасів, уламків ракет та інших вибухонебезпечних предметів, випущених ворогом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у самому Чернігові винкила гуманітарна катастрофа. У місті немає елетроенегрії та водопостачання. У місті немає сталої електроенергії, воду місецва влада розвозить в тих ємностях, які знаходимо.

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