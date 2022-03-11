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Чернігів залишився без води: окупанти пошкодили водопровідну мережу

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Чернігів залишився без води: окупанти пошкодили водопровідну мережу

Pexels

Мешканців міста просять повідомляти про пошкодження мереж.

Станом на ранок 11 березня у Чернігові відсутнє водопостачання через пошкодження водопровідної мережі.

Про це повідомили в КП "Чернігівводоканал".

У підприємстві попередили, що води не буде, поки не усунуть прорив. Мешканців міста просять повідомляти про пошкодження мереж для їх подальшого ремонту.

"Поки не усунемо прорив, води не буде. Десь є воронка з водою, або сліди витоків. Повідомляйте у приватних повідомленнях", - пишуть в водоканалі.

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