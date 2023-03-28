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Чернігівський прикордонник намагався "злити" ФСБ дані про охорону північних рубежів України (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Чернігівський прикордонник намагався "злити" ФСБ дані про охорону північних рубежів України (фото)

Фото: https://t.me/SBUkr

Російські спецслужби намагались отримати плани заходів інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області для проведення диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України разом з внутрішньою та власною безпекою Держприкордонслужби викрила російського агента під час спецоперації у Чернігівські області.

Про це інформує пресслужба СБУ.ʼ

У відомстві повідомили, що зрадником виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону, якого завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Після початку повномасштабної війни російська розвідка "активувала" свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Російські спецслужби цікавили плани заходів інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Ці данні російський агент намагався знайти, сфотографувати та передати своєму куратору з ФСБ.

Розвіддані були потрібні російським агресорам для проведення диверсій у прикордонних районах на півночі України.

"Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування справи та встановлення можливих поплічників російського агента для притягнення до відповідальності.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Львові жінку, яка під виглядом “переселенки” збирала інформацію для російських окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що Служба безпеки України викрила в Івано-Франківську проросійську агітаторку.

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Дата публікації
Перегляди
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