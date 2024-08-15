Черник оцінив успіхи ЗСУ на Курщині та атаку по аеродромах Росії

Військовий експерт вважає, що "на цю хвилину динаміка успіху на нашому боці".

Ефективні удари по ворогу в Курській області та найбільша за всю війну атака на чотири військові аеродроми Росії свідчать про те, що Україна перехопила ініціативу на полі бою.

Таку оцінку дав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, повідомляє "24 Канал".

Просування в Курській області

Сили оборони України просуваються в Курській області. На 14 серпня під їхнім контролем перебували близько 1000 кв. км території регіону. Для порівняння площа Москви становить 2500 кв. км.

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"Найвища кульмінація руху і швидкості вже позаду, хоча ми просуваємося далі. Противник має ресурс, вони точно будуть мобілізуватися, переконцентровуватися і перегрупуватися", – вважає Черник.

Він зазначив, що наразі ініціатива на полі бою перехоплена українським військами. Україна наближається до точки переламу у війні.

Експерт також звернув увагу на захоплення російського міста Суджа, що стало потужним показником, адже це велика логістична точка – величезний вузол шосейних доріг і великий залізничний вузол. Саме залізницею доставляється 90% усього, що росіяни возять на фронт.

"Як в організмі перерізати центральну артерію – він знерухомиться. Такий ефект має і перерізання стратегічних доріг. Чи це є частиною головного задуму – не маю жодного сумніву", – сказав Черник.

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Атака по аеродромах Росії

Полковник запасу також прокоментував най масштабнішу від початку війни українську атаку по військових аеродромах Росії – "Борисоглібськ", "Балтимор", "Саваслейка" та "Вороніж".

"Російська ППО по-справжньому деградує. Росіяни заявили, що відмовляються від 33-міліметрових гармат на системах "Панцир-С1". Отже, вони недоцільні, не виконують своїх завдань, навіть боротьби із безпілотними системами", – розповів експерт.

На уражених російських аеродромах була розміщена серйозна авіація – Су31, Су-34. Також є інформація про пошкодження великого транспортного літака Ту-76.

"Це саме той масштаб атак, якого ми очікували. Якщо дивитися глобально – ми точно перехопили ініціативу, на цю хвилину динаміка успіху на нашому боці. Разом з тим тримаймо емоції позитиву на твердій золотій середині", – резюмував Черник.

До слова, у статті видання The Washington Post йдеться, що українська операція в Курській області показала крихкість системи президента Росії Володимира Путіна та змусила громадян його країни зацікавитися війною.

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