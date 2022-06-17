Червень - найважчий місяць від початку війни: Арестович зробив прогноз на найближчі тижні

За даними радника голови ОП, упершись у гаражні кооперативи Сєвєродонецька, окупанти зазнають великих втрат, у перспективі позбавляючись тактичних переваг.
Червень - найважчий місяць від початку війни, якщо не брати до уваги перших днів вторгнення.
За два-три тижні погіршення ситуації на фронті не очікується.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Politeka.
"За два-три тижні я не бачу погіршення ситуації на фронті. Навпаки, у нас намічаються деякі успіхи на херсонському напрямі. Якщо взяти стратегічну рамку, то ми виконуємо свої завдання. Із втратами, на жаль. Але ми стоїмо і виснажуємо противника", - сказав він.
Арестович додав, що відступивши від Києва, Чернігова та Сум, окупанти сконцентрували всі сили на утриманні півдня та взятті Донбасу.
"Упершись у гаражні кооперативи Сєвєродонецька, зазнають великих втрат, у перспективі позбавляючись тактичних переваг", - підсумував радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, за даними СБУ, російські офіцери залишають свій особовий склад напризволяще і тікають в РФ.
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