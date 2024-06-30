Червень став спекотним для росіян: в ОСУВ "Хортиця" назвали втрати окупантів за місяць

ЗСУ завдали значних втрат російським військам — понад 8000 ворожих солдатів ліквідовано за червень.
Російські війська в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за червень втратили понад 8000 тисяч солдатів.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа - як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній операційній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу, їх буде більше - понад 8 тисяч", - розповів Волошин.
За його словами, також в статистиці за місяць буде великий показник активних бойових дій та ворожих штурмів, оскільки лише за минулий тиждень було близько 1000 бойових зіткнень.
"Перед цим - 732, перед тим - до 700. Велика кількість буде знищеної бронетехніки, артсистем, дронів. Також - важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 30 червня склали 542 700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1140 загарбників.
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