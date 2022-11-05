"Червона лінія" для Путіна: Шольц застеріг очільника Кремля від застосування ядерної зброї

На міжнародному рівні залишається занепокоєння, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні.

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна не переходити "червону лінію" - не застосовувати ядерну зброю в Україні.

Про це канцлер ФРН сказав під час виступу на з'їзді партії СДПН у Берліні, повідомляє Tagesschau.

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За словами Шольца, на міжнародному рівні залишається занепокоєння, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні.

"Не дозволено, це неприйнятно використовувати ядерну зброю в цьому конфлікті. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це буде межа, яку не можна переходити", - заявив німецький лідер.

Також Шольц зазначив, що під час свого візиту до Китаю, який відбувся напередодні, президент КНР Сі Цзіньпін також заявив, що ядерну зброю не можна використовувати.

Як пише інформаційне агентство, Шольца багато хто критикує, що він здійснив візит до Китаю. Лідер Німеччини відреагував на це , пояснюючи, що він їздив переконати голову КНР виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні.

Ядерні погрози Росії

Очільники МЗС країн-членів G7 закликали Росію припинити погрожувати ядерною зброєю. Окрім цього, під час зустрічі західні посадовці відкинули звинувачення Росії на адресу України про "брудну бомбу".

У Білому домі, почилаюючись на дані розвідки США, запевняють про відсутність ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Проте там серйозно відносять до цього питання.

Коментуючи ядерну загрозу з боку РФ, президент України Володимир Зеленський сказав, що не впевнений, чи застосує країна-агресорка зброю масового ураження. Глава держави також відмовився оцінювати такий ризик, сказавши, що РФ любить робити все навпаки.

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