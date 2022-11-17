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"Червона рута" та розмови з людьми: таємничий Бенксі показав відео подорожі Україною 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2543
Час на прочитання
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"Червона рута" та розмови з людьми: таємничий Бенксі показав відео подорожі Україною 

Фото: theartnewspaper.com

Команда Бенксі поспілкувалась також з українцями.

Таємничий вуличний художник Бенксі показав відео, як він подорожував Україною та створював свої малюнки. Відео він підписав словами: "На знак солідарності з народом України". 

Про це Бенксі написав у своїх соціальних мережах.

Бенксі показав, як він мандрував Україною під час повномасштабної війни з Росією. Таємничий художник показав процес створення своїх малюнків та як його команда спілкується з українцями. Під час розмови одна з жінок розповіла Бенксі, що на місці розбомбленого росіянами будинку колись був дитячий садок, а під час бомбардування Київщини, там загинули люди. 

Своє відео Бенксі підписав словами: "На знак солідарності з народом України". На відео художника звучить "Червона рута" Володимира Івасюка. 

Малюнки всесвітньовідомого художника в Україні 

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо.

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Дата публікації
Перегляди
2543
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