“Червоні лінії” Путіна вщент руйнують французи: експерт прокоментував гучну заяву Макрона

Заява президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення іноземних військ до України певною мірою свідчить про розмивання “червоних ліній” з приводу того, що НАТО не повинно втягуватись у бойові дії на території України.

Таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Можливо, у Франції є відповідне політичне міркування. Важливим є промисловий елемент стосовно того, що на відміну від американських ракет, французькі ракети можна використовувати по цілях в РФ, принаймні проти законних цілей, таких як іранські ракети. Це політичне лідерство. Це найбільше на сьогодні розмиття “червоних ліній”, які Путін створив у лютому 2022 року. Французи, у політичному відношенні, це просто колосальне розмиття, навіть руйнація цих “червоних ліній”, це дуже важливо”, — зазначив він.

Розмови про війська НАТО в Україні — фактично початок практичних переговорів, умов членства України в НАТО, каже Їжак.

“Франція взяла політичне лідерство, щоб згуртувати Європу для певних цілей. Франція хотіла б об'єднати європейські ресурси у своєму баченні. Те, що було сказано Макроном — природно. Однозначно, йдеться не про те, щоб війська НАТО воювали замість наших військ. Це не про заміну закону про мобілізацію і всього що з ним пов'язано. Скоріш за все, це про ті угоди, які зараз Україна укладає з Європою про автоматичну реакцію наших партнерів, у разі небезпеки для України”, — зазначив він.

За його словами, йдеться про такі форми присутності, які зроблять реакції з боку країн НАТО автоматичними.

“Це не тільки військова присутність, а й промислова, фінансова та політична. Водночас військова присутність може бути різною: спецназ, консультанти, радники, екіпажі, які обслуговують техніку, інженерні підрозділи. Мало того, що це можливо, це вже є. Зараз питання в тому, які країни готові збільшити таку присутність і брати на себе додаткові зобов'язання, щодо автоматичної реакції у разі небезпеки, загрози для України”, — додав аналітик Націнституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, Франція розглядає можливість відправлення в Україну спецпризначенців, які могли б “захистити деякі території України та обмежити удари з боку Росії”.

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