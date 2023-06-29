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"Червоних ліній" Путіна не існує: США проаналізували заколот Пригожина та дійшла цікавих висновків

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Червоних ліній" Путіна не існує: США проаналізували заколот Пригожина та дійшла цікавих висновків

Путін втратив свої "червоні лінії" під час заколоту Пригожина

Заколот Пригожина також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів.

Під час заколоту ватажка терористів “Вагнера” Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця авторитарного режиму диктатора Путіна. Заяви очільника Кремля про “червоні лінії” є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні. 

Про це пише видання Politico.

"Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії. Тепер на Заході легше буде прийматися рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Вони думають: червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято", - пише видання.

Водночас на саміті НАТО, який відбудеться у Литві 11-12 липня, буде оголошено про новий масштабний пакет військової допомоги нашій державі.

Також зазначається, що захід може бути більш заохочений до надання озброєння Україні, тому що заколод Пригожина довів, що “червоних ліній” не існує. Крім того, це може сприяти тому, що нашу державу швидше запросять до НАТО.

Нагадаємо, що у Путіна прокоментували ймовірний арешт Суровікіна.

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Дата публікації
Перегляди
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