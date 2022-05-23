Червоний Хрест не публікуватиме дані полонених з "Азовсталі": як сім'ям дізнатися про них

Червоний Хрест не публікуватиме дані полонених з "Азовсталі": як сім'ям дізнатися про них

Інформація про кількість і персональні дані виведених з "Азовсталі" українських військовослужбовців залишиться конфіденційною та публічно не оприлюднюватиметься.

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) не публікуватиме дані про виведених з "Азовсталі" українських військових та інформацію про їхню кількість.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомила представниця організації Мірелла Ходейб.

За її словами, рідні солдатів з "Азовсталі" можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ для отримання інформації.

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", – повідомила вона.

Представниця організації наголосила, що реєстрація військовополонених організацією дає їм змогу "почуватися захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".

"Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ електронною поштою ctabureau@icrc.org, а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155", - зазначила вона.

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" евакуювали 1700 захисників Маріуполя, українська влада не називає кількість військових.

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