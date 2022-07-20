Червоний Хрест Польщі знову видаватиме гроші деяким біженцям із України: хто і як може отримати допомогу

Польський Червоний Хрест організував повторну реєстрацію на оформлення грошової допомоги українцям, які ще не отримали фінансову підтримку від інших гуманітарних організацій.

Станом на сьогодні програма допомоги передбачена для українців, які через війну виїхали до Польщі і нині проживають у Лодзі та Бидгощі. Очікуться, що у майбутньому така підтримка діятиме й у інших польських містах.

Про це йдеться на офіційному сайті Організації.

Учасники програми отримають фінансову підтримку у розмірі 710 злотих (близько 4 492 грн) на заявника та 610 злотих (3 859 грн) кожного наступного члена сім'ї (максимально до п'яти осіб). Необхідно буде визначити того, хто подасть заяву, оскільки це може зробити лише одна людина.

Щоб зареєструватися на отримання цієї допомоги потрібно:

бути громадянином України, який виїхав із країни після 24.02; не одержувати кошти від інших гуманітарних організацій (таких як UNHCR чи IRC);

Крім цього, потрібно відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

мати в сім'ї хоча б одну дитину віком до 18 років або людину похилого віку старше 50 років; мати сім'ю, яка складається виключно з осіб віком від 50 років; мати не менше двох утриманців (молодше 18 або старше 50 років); мати в сім'ї однієї чи кількох осіб з особливими потребами (наприклад, осіб з фізичними чи розумовими вадами, психічними захворюваннями).

Для участі у програмі можна зареєструватися лише через спеціальний додаток. Його можна завантажити за посиланнями: Google Play, AppStore.

Гроші надходитимуть протягом чотирьох місяців за допомогою коду MoneyGram. Для цього потрібно буде відвідати одне із відділень цієї компанії, щоб отримати гроші.

Кожному члену сім'ї знадобиться посвідчення особи державного зразка: паспорт, ID-картка, права водія або документ про тимчасовий захист. Якщо заявку буде подано правильно, то прийде відповідь із зазначенням дати та місця, куди потрібно буде прийти для підтвердження особи та отримання допомоги.

Дізнатися більше про програму можна на сайті.

Як повідомлялося, у Польщі українці, які мають дітей шкільного віку, можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги.

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