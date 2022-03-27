Червоний хрест України пояснив, чим відрізняються від міжнародного комітету, який потрапив у скандал

Генеральний директор організації каже, що українці, де б вони не перебували, мусять отримати гідні умови.

Міжнародний комітет «Червоного хреста» потрапив у скандал в Україні, його звинувачують колаборації із Росією. Але "Червоний хрест України" просит розділяти їхні організації.

Генеральний директор української організації Максим Донець пояснив різницю.

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«Ситуація, яка виникла, дуже болить всім 6000 тисячам волонтерів Червоного хреста України. Але певно так склалось через нерозуміння. І Міжнародний комітет «Червоного хреста» і Червоний хрест України є однією з трьох складових міжнародного руху Червоного хреста, та Червоного півмісяця. Червоний хрест України надає допомогу на території України під час воєнних дій і мирного часу. Ми не уповноважені проводити жодних дипломатичних перемовин на міжнародному рівні. Ми діємо лише на території України», - пояснює він.

За його словами, міжнародний комітет «Червоного хреста» уповноважений діяти саме під час військових дій і він є тим нейтральним посередником, який вимушений розмовляти з сторонами конфлікту. Як заявляє Донець, який виріс у тепер зруйнованій Охтирці, допомоги потребують українці як на території України, на окупованих територіях, так і на території ворога, які опинились у жахливій ситуації. Він переконує, що організація не може вплинути на те, щоб українців не вивозились до Росії.

Донець переконує, що всі донації Червоному хресту України використовуються виключно на території України, до того ж він запевнив, що сприяють закупівлям від українських виробників, щоб кошти, які надходять із-за кордону залишались в економіці України і працювали на користь держави.

Як діє Червоний Хрест в Україні в умовах війни

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