Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до заблокованого Маріуполя для евакуації населення

Команда Червоного Хреста виїхала вранці 2 квітня.

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у суботу, 2 квітня, виїхала до Маріуполя в межах відновленої спроби сприяти евакуації з обложеного міста-героя.

Про це повідомив CNN пресофіцер міжнародного комітету.

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За його словами, команда МКЧХ виїхала із Запоріжжя сьогодні вранці, 2 квітня, до Маріуполя. Як він додав, більше інформації про поточне місцезнаходження команди не може надати.

Як пише видання, попередня евакуація була зірвана. Про це йдеться в заяві МКЧХ. Зазначається, що команда з трьох транспортних засобів і дев’яти співробітників не змогла дістатися до міста, після домовленостей та умов, які зробили неможливим продовження.

Нагадаємо, Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних та поранених людей з Маріуполя.

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