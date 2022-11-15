Червоний Хрест забезпечуватиме зв'язок українських військовополонених з рідними – Міноборони

Раніше Росія не виконувала статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Міжнародний комітет Червоного Хреста забезпечуватиме зв'язок українських військовополонених з рідними.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"У ході перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро (НІБ) та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) досягнуто домовленості забезпечити зв’язок між усіма родинами та військовополоненими, які офіційно підтверджені Червоним Хрестом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Міноборони, йдеться про листування, яке гарантоване військовополоненим статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Раніше Російська Федерація не виконувала цього пункту, або листування дозволялося вибірково. Тепер МКЧХ організує доставку листів в обидві сторони", - повідомляє Міноборони.

Національне інформаційне бюро розробило правила написання кореспонденції для військовополонених.

Україна повністю дотримується Женевських конвенцій і забезпечує російськім військовополоненим зв'язок з рідними. Станом на зараз до України передано майже 2000 листів від військовополонених захисників та захисниць.

Обмін військовополоненими

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. 200 українських героїв обміняли на ексдепутата та кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" – на 55 окупантів.

Згодом, 18 жовтня відбувся перший жіночий обмін. 108 українок звільнили з російського полону. Серед них – 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 рядових і сержантів та цивільних жінок.

У жовтні також було звільнено звільнено 52 людини – 12 бійців НГУ, включно з двома азовцями, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

У листопаді з російського полону визволили 100 воїнів ЗСУ.

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