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Чеська гуманітарна організація допоможе ремонтувати квартири чернігівців

Чеська гуманітарна організація допоможе ремонтувати квартири чернігівців

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Чеська гуманітарна організація допоможе ремонтувати квартири чернігівців

Фото: Чернігівська міська рада

Міська рада підписала Меморандум із чеською організацією, яка допомагатиме ремонтувати пошкоджені квартири чернігівців.

Чеська гуманітарна організація долучається до відбудови Чернігова. 

Про це повідомляє Чернігівська міська рада. 

Меморандум про співпрацю між Чернігівською міською радою та філією чеської компанії "Людина в біді" (Clovek v tisni), яким передбачена допомога постраждалим чернігівцям у відновленні житла, підписав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Серед пріоритетних напрямків – пошук коштів для ремонтів приватних помешкань, які зазнали суттєвих пошкоджень.

У Чернігові внаслідок активних бойових дій пошкоджено понад 850 багатоповерхівок. 

Нагадаємо, посольство України у Чехії оголосило про збір коштів для закупівлі всього необхідного для української армії.

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