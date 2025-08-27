- Дата публікації
Категорія
Війна
Чеські волонтери подарували Україні бойовий вертоліт Black Hawk
Волонтерська ініціатива Darek pro Putin передала Україні бойовий гелікоптер, придбаний завдяки пожертвам понад 20 тисяч людей. Машина використовуватиметься для розвідки та навчання пілотів.
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putin передала Україні вертоліт Black Hawk UH-60, придбаний завдяки колективним пожертвам. У зборах взяли участь понад 20 тисяч людей, серед яких були й словаки.
Про це волонтери повідомили в соціальній мережі Х.
“Гелікоптер Čestmír уже в Україні. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок. Для нас це велика честь. Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною, чиї громадяни подарували Україні вертоліт”, – зазначають організатори.
Вертоліт планують використовувати українські військові для розвідки, спеціальних операцій та підготовки пілотів. Ця структура вже має у своєму розпорядженні принаймні один такий гвинтокрил.
Зазначимо, що збір коштів розпочався у листопаді 2023 року і тривав більше року через високу вартість гвинтокрила американського виробництва. Назва Čestmír символічна: у перекладі з чеської “čest” означає “честь”, а “mír” – “мир”.
Раніше президент Чехії Петпр Павел зачвив, що його країна повинна бути частиною миротворчих сил в Україні, оскільки вона активно підтримує Київ від початку вторгнення.