ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Чеські волонтери подарували Україні бойовий вертоліт Black Hawk

Волонтерська ініціатива Darek pro Putin передала Україні бойовий гелікоптер, придбаний завдяки пожертвам понад 20 тисяч людей. Машина використовуватиметься для розвідки та навчання пілотів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Black Hawk UH-60

Black Hawk UH-60 / © Соціальні мережі

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putin передала Україні вертоліт Black Hawk UH-60, придбаний завдяки колективним пожертвам. У зборах взяли участь понад 20 тисяч людей, серед яких були й словаки.

Про це волонтери повідомили в соціальній мережі Х.

Black Hawk UH-60. / © Соціальні мережі

Black Hawk UH-60. / © Соціальні мережі

“Гелікоптер Čestmír уже в Україні. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок. Для нас це велика честь. Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною, чиї громадяни подарували Україні вертоліт”, – зазначають організатори.

Вертоліт планують використовувати українські військові для розвідки, спеціальних операцій та підготовки пілотів. Ця структура вже має у своєму розпорядженні принаймні один такий гвинтокрил.

Black Hawk UH-60. / © Соціальні мережі

Black Hawk UH-60. / © Соціальні мережі

Зазначимо, що збір коштів розпочався у листопаді 2023 року і тривав більше року через високу вартість гвинтокрила американського виробництва. Назва Čestmír символічна: у перекладі з чеської “čest” означає “честь”, а “mír” – “мир”.

Раніше президент Чехії Петпр Павел зачвив, що його країна повинна бути частиною миротворчих сил в Україні, оскільки вона активно підтримує Київ від початку вторгнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie