Black Hawk UH-60 / © Соціальні мережі

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putin передала Україні вертоліт Black Hawk UH-60, придбаний завдяки колективним пожертвам. У зборах взяли участь понад 20 тисяч людей, серед яких були й словаки.

Про це волонтери повідомили в соціальній мережі Х.

“Гелікоптер Čestmír уже в Україні. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок. Для нас це велика честь. Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною, чиї громадяни подарували Україні вертоліт”, – зазначають організатори.

Вертоліт планують використовувати українські військові для розвідки, спеціальних операцій та підготовки пілотів. Ця структура вже має у своєму розпорядженні принаймні один такий гвинтокрил.

Зазначимо, що збір коштів розпочався у листопаді 2023 року і тривав більше року через високу вартість гвинтокрила американського виробництва. Назва Čestmír символічна: у перекладі з чеської “čest” означає “честь”, а “mír” – “мир”.

Раніше президент Чехії Петпр Павел зачвив, що його країна повинна бути частиною миротворчих сил в Україні, оскільки вона активно підтримує Київ від початку вторгнення.