Чеський президент про страту українця: Росія прирівняється до ІДІЛ, якщо відео справжнє

Наразі чеський президент заявив, що не можу коментувати відео, оскільки "неможливо перевірити його автентичність".

Президент Чехії Петер Павел заявив, що якщо буде доведено, що відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовому, автентичне, то це поставить Росію поряд з бойовиками ІДІЛ.

Про це він заявив виданню Ceske Noviny.

Також читайте Президент Євроради відреагував на відео з жорстокою стратою українського військового

Павел заявив, що коментувати конкретний випадок було б не правильно, оскільки неможливо наразі неможливо перевірити, чи це справжнє відео.

Разом з тим, чеський президент заявив, що вже є багато інших задокументованих випадків, які потребують засудженні і їм не місце у 21-му столітті.

"Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поряд з Ісламською державою, яку ми всі повинні засудити", – наголосив він, маючи на увазі терористичну організацію, яка відома жорстокими стратами полонених в Іраку та Сирії.

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

Також на це відео відреагувала пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона заявила, що це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки.

У свою чергу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни, які відрізали голову українському військовому та зняли на відео цей процес, обовʼязково будуть знайдені та покарані.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдженні відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовому, заявив, що таких звірств в Європі не було з часів Другої світової війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.