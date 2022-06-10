"Чесність є зброєю проти усього, що несе Росія": Зеленський – про відновлення українського телевізійного мовлення у Харкові

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Харкові відновили українське телевізійне мовлення.
Окупанти здійснили чергові обстріли міста. В результаті було пошкоджено телевежу, але завдяки зусиллям технічних фахівців харків'янам повернули українське телебачення.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 9 червня.
"Вдячний нашим зв’язківцям, які сьогодні буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу. Бити по телецентрах, руйнувати канали зв’язку, залишити людей в ізоляції – це тактика окупанта, без якої вони дійсно не можуть, бо відкритість, чесність також є зброєю проти усього, що несе Росія", - зазначив він.
Нагадаємо, що військовий експерт пояснив причину збільшення обстрілів Харкова російськими окупаційними військами.
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