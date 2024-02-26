Четверо бійців Гвардії наступу розбили колону ворога біля Роботиного (відео)

Українські гвардійці вступили у бій проти трьох російських БТР із піхотою на броні.

Четверо бійців бригади "Спартан" Гвардії наступу зупинили штурмову колону російських військ біля Роботиного Запорізької області.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко, який також опублікував відео бою.

"Справжній героїзм наших гвардійців. 4 воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі", – йдеться в заяві міністра.

У повідомленні він уточнив, що українські гвардійці вступили у бій проти трьох російських БТР із ворожою піхотою на броні. Перший БТР підірвався на заготовленій міні, другий – був підбитий з РПГ.

Третя машина встигла висадити російська піхоту, і на місці зав'язався стрілецький бій. Українські захисники зазнали поранень, але не відступили і вийшли з бою переможцями. Вони отримали необхідну медичну допомогу.

Клименко зазначив, що вогнева підтримка бригади "добила залишки окупантів".

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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни поінформували, що окупанти просунулися в районі Роботиного на тлі локальних наступальних операцій, що тривають.

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