Четверо окупантів втекли з фронту до Ростовської області, прихопивши з собою автомати

У Ростовській області РФ розшукують бойовиків із незаконного збройного формування – так званого батальйону "Сомалі".

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, четверо бойовиків кілька днів тому виїхали з окупованої частини Донецької області та вирушили до РФ, прихопивши з собою автомати.

"Згідно з орієнтуванням поліції, розшукуються четверо чоловіків віком від 28 до 40 років — вони заїхали на територію Ростовської області 15 лютого. Куди чоловіки вирушили далі, невідомо", — йдеться в повідомленні.

Щонайменше двоє з розшукуваних – уродженці Донецька. Один із них раніше працював у так званій "поліції ДНР".

"Батальйон Сомалі" – терористичне незаконне збройне угруповання, створене окупантами на Донбасі ще у 2014 році.

Зазначимо, що росіяни масово відмовляються воювати – дезертують та тікають у тил, нерідко прихопивши із собою зброю.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня 2022 року в Ростовській області колишній зек, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських.

У середині січня цього року в Липецькій області РФ ліквідували російського військовослужбовця, який зі зброєю втік з війни в Україні. Дезертир був озброєний автоматом та гранатами і під час затримання чинив опір.

На початку лютого у Ростові-на-Дону знову сталася стрілянина: невідомий у ТЦ відкрив вогонь з автомата та втік.

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