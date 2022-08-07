Четверо працівників ТЦК на 40 тисяч осіб: полковник Тригуб про черги у військоматах

Причину черг у військоматах очільник Дарницького ТЦК у Києві пояснив браком працівників.
Від початку повномасштабного вторгнення жоден працівник територіального центру комплектування (ТЦК) не пішов зі свого робочого місця.
Про це повідомив полковник Руслан Тригуб, який очолює Дарницький ТЦК у Києві, в інтерв'ю Hromadske.
За 30 років військкомати України стали центрами комплектування, зазначив Тригуб.
"До 2014-го року наша держава не брала участь у війні і не воювала сама. Коли 2014-року розпочалася антитерористична операція (і разом з нею - мобілізація), на той момент ще були військові комісаріати. У військкоматі працювали військовий комісар, його заступник і п’ять працівників. Після того, як почалася мобілізація, кількість працівників значно збільшилася, а за роки війни ТЦК дуже змінився", - повідомив Тригуб.
Він назвав дві ознаки цих змін.
"По-перше, з'явилась електронна база, тобто ми можемо нею користуватися. По-друге, спеціалісти, яких раніше було скорочено, повернулися до штату ТЦК. Вони всі професіонали. Від початку повномасштабного вторгнення жоден працівник не пішов зі свого робочого місця. Вони були тут цілодобово в перші декілька тижнів, коли ми масово відправляли людей", - сказав полковник.
Причину черг у військоматах він пояснив браком працівників.
"В одному з відділень четверо працівників на 40 тисяч осіб, хоча має бути один працівник на півтори тисячі", - зазначив він.
Раніше Руслан Тригуб розповів, що наразі в Україні до військкоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.
Також він описав, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації.
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