"Четвертий батальйон взяли в полон свого комбата": окупант розповідає про дезертирство у російській армії

"Четвертий батальйон взяли в полон свого комбата": окупант розповідає про дезертирство у російській армії

Загарбник також скаржиться дружині на велику кількість поранених та загиблих.

Російський окупант розказав дружині про дезертирство в російській армії і про те, як "четвертий батальйон взяв у полон свого комбата".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У перехопленні рашист розповідає дружині про велику кількість поранених. Оскільки їхній підрозділ тільки-но вийшов із серйозного бою.

"А в сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його підлеглі: "Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше 20 чоловік трьохсотих росіян вивезли", - розказав ворог.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб у Мукачевому. Росіянин мав збирати суспільно-політичну інформацію в регіоні, а потім передавав її своїм кураторам у РФ.

Артилерією НАТО по російських окупантах – репортаж ТСН із Харківщини

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