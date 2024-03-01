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Чи безпечно зараз повертатися до Харкова з евакуації: Зеленський дав чітку відповідь

Чи безпечно зараз повертатися до Харкова з евакуації: Зеленський дав чітку відповідь

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент пояснив, чи безпечно повертатися до міста.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі Харків захищений до тої міри, щоб можна було радити місцевим жителям повертатися.

Про це він заявив на пресконференції у Харкові. 

“Що стосується повернення харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав — коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім”, — зазначив президент. 

Раніше ми писали, що Україна й Нідерланди підписали договір про “гарантії безпеки”, який передбачає два мільярди євро військової допомоги цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

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