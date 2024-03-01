Чи безпечно зараз повертатися до Харкова з евакуації: Зеленський дав чітку відповідь

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі Харків захищений до тої міри, щоб можна було радити місцевим жителям повертатися.

Про це він заявив на пресконференції у Харкові.

“Що стосується повернення харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав — коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім”, — зазначив президент.

Раніше ми писали, що Україна й Нідерланди підписали договір про “гарантії безпеки”, який передбачає два мільярди євро військової допомоги цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

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