Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи битиме Україна по території РФ новими далекобійними ракетами від США: відповідь Резнікова

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
856
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи битиме Україна по території РФ новими далекобійними ракетами від США: відповідь Резнікова

Скриншот з відео

Міністр наголосив, що українські захисники стріляють тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій території.

Україна не використовуватиме зброю великої дальності, яку обіцяли Сполучені Штати, для ударів по території Росії, та буде націлюватися лише на російські підрозділи на окупованій території України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Reuters.

"Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", – сказав очільник Міноборони.

Раніше у Пентагоні підтвердили передавання Україні далекобійних ракет GLSDB.

Ці ракети можуть вражати цілі на 150 кілометрів. На думку військового експерта Івана Якубця, вони матимуть такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше HIMARS.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
856
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація