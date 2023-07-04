Чи буде апокаліпсис: науковець назвав максимальні наслідки для людей через ймовірний теракт на ЗАЕС

В разі теракту на Запорізькій АЕС "апокаліпсису" не буде, проте люди відчують на собі наслідки ймовірних дій російських окупантів.

Про це в етері телемарафону сказав доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвиг Литвинський.

"Апоколіпсису ніякого не буде. Навіть у найгіршому сценарії, якщо вирветься все те, що міститься всередині реакторів. Найгірша ситуація буде краще за те, що було внаслідок Чорнобильскої аварії... Більш ніж пів року ці реактори зупинені і, як наслідок, короткоживучих радіонуклідів там немає... Забруднення дійсно виникне. Дійсно буде той самий відомий добре з часів "післячорнобильских" спектр: стронцій, ізотопи цезію. Але я знову повторюся, апокаліпсису однаково не буде", - сказав науковець.

Людвиг Литвинський також пояснив максимальні наслідки для людини через теракт на Запорізькій АЕС.

"Не треба перебувати на повітрі в разі цих подій, треба зачинити добре вікна, треба запастися питною водою щонайменше на одну-дві доби... Максимальні наслідки, які можуть бути навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності онкологічних захворювань… Це йдеться, в першу чергу, про десятки кілометрів від Запорізької атомної станції, а також у напрямку вітру до сотні-півтора сотні від Запорозької атомної станції. Далі, знову ж таки, за рахунок природної конвекції перемішування повітря навіть радіоактивна хмара не буде настільки небезпечною, що взагалі не треба перебувати на вулиці", - пояснив доктор фізико-математичних наук.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ попередили українців, що існує загроза теракту на Запорізькій АЕС. Російські окупанти готуються влаштувати провокацію.

Також радник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявив, що Україна в ніч проти 5 липня начебто "збирається атакувати Запорізьку АЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе". Крім того, він додав ще одну нісенітницю, що, мовляв, "ЗСУ вдарять по ЗАЕС "Точкою-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами".

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