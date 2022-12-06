Чи буде додаткова хвиля мобілізації в ЗСУ: Резніков розповів про певні організаційні заходи

Кількість особового складу в ЗСУ є достатньою, тож додаткова хвиля мобілізації наразі не планується.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генштабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", - заявив міністр.

Що потрібно ЗСУ станом "на зараз", так це зброя. За словами міністра, йдеться про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.

"І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо", - додав міністр.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначав, що у Росії залишилося ракет на декілька масштабних атак.

А у Генштабі ЗСУ розповіли про актуальну ситуацію на фронті станом на 6 грудня. Так, на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує наступати.

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