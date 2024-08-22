Чи буде гуманітарний коридор для жителів Курщини – Верещук про приголомшливу позицію РФ

Росія не просила про гуманітарний коридор для евакуації людей з Курської області і не зверталась ні до України, ні до Червоного Хреста.

Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає "Ми-Україна".

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"Росія здійснює черговий злочин – не лише проти українського народу, але й проти власного народу. Росія не запитує про гуманітарний коридор, і тим самим вчиняє злочин. На міжнародній арені це має бути чітко зафіксовано: Росія кинула своїх людей. Кинула напризволяще. Міжнародна спільнота повинна на це відреагувати", – каже Верещук.

За її словами, РФ не зверталася ні до України про організацію гуманітарного коридору, як це передбачає міжнародне право, ані до Червоного Хреста.

"Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити – і цього не робить. Росія не звертається по гуманітарні коридори, бо це приниження власне Путіна і його влади й самої російської армії перед власним народом", – підсумувала віцепрем'єрка.

Нагадаємо головком Сирський розповів, що за час наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони від 28 до 35 км і контролюють 93 населені пункти.

Раніше Верещук заявила, що цивільним буде надана можливість евакуюватися з Курської області.

Ця заява обурила українців, які не в захваті від потенційних нових сусідів, що ще бувально вчора махали триколорами.

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