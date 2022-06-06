Чи буде масова мобілізація в "ЛДНР": військовий експерт розповів про резерв так званих республік

Чи буде масова мобілізація в "ЛДНР": військовий експерт розповів про резерв так званих республік

Мобілізаційні можливості РФ підірвано.

Увесь мобілізаційний резерв, який могли підняти ватажки у так званих "Луганській та Донецькій народних республіках", вже або знищено, або вони не в тому віці, який дозволить їм брати участь у війні.

Про це генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун розповів під час марафону телеканалу "Freeдом".

"Я не вірю в потужну силу тих осіб і тих рухів, які представляє Гіркін (російський терорист Ігор Гіркін - ред.). Весь мобілізаційний резерв, який вони могли підняти, вже або знищено у 2014-2016 рр. на фронтах, або вони не в тому віці, який дозволить їм брати участь у війні. Росія сама себе переграла. Замість культивувати імперські амбіції, організації, вони почали будувати примусові організації радянського типу. Все, що примусово було в СРСР, не лежало в душі у молоді. Молодь стала вкрай радикально проти всіх цих військових закликів. Це зараз підриває у Росії мобілізаційні можливості", - зазначив Ягун.

Нагадаємо, журналісти перехопили розмову двох російських полковників, які критикують військове керівництво Росії і закликають до воєнних злочинів.

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