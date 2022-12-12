Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: військовий експерт спрогнозував нові обстріли 

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може влаштувати масований ракетний обстріл України наприкінці грудня, а потім повторити в січні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Главреду".

Військовий експерт вважає, що окупанти на Новий рік навряд чи обстріляють Україну, а от у 20 числах грудня масована ракетна атака все ще можлива. За таких умов наступного обстрілу варто очікувати уже в січні.

"Виходячи з циклу підготовки ракет, Росія може через пару тижнів влаштувати таку саму атаку, як 5 грудня, але не більше того. Більше сотні ракет вона не зможе використовувати", - пояснив Роман Світан.

Ракетні удари по Україні

Росія від 24 лютого завдає ракетних ударів по Україні. Від 10 жовтня Росія почала атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Вони запускають по нашій державі ракети одразу у кілька хвиль, застосовуючи стратегічну авіацію. 5 грудня був зафіксований останній масований ракетний обстріл України. Тоді росіяни випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 60 вдалося збити.

Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Україні застосовують аварійні та стабілізаційні графіки відключень електрики. Паралельно з цим окупанти запустили фейк про те, що "Україна продає електрику за кордон".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що дані про те, що Україна продає електрику за кордон - це відверта брехня.

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