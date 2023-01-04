Російські терористи знову піднімають у повітря літаки ДРЛВ А-50У та МіГ-31. А тому вже 5-6 січня можна очікувати на нові масовані ракетні удари.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Експерт пояснив, що напередодні останніх ракетних обстрілів України російські терористи вкотре літали у Білорусі біля українського кордону. А тому можна зробити висновки, що окупанти готуються до нової ракетної атаки України.

"Літак А-50 "бачить" на глибину до 600 кілометрів від точки, де перебуває. Він може "проглядати" фактично третину нашої країни з Півночі, включаючи Київ та увесь так званий "Варшавський шлях". Тобто цей літак чудово "бачить" все, що з Польщі йде у наш бік", - вважає Роман Світан.

Світан наголосив, що МіГ-31 можуть нести ракети "Кинджал", які є вкрай небезпечними для України. Також з території Білорусі росіяни можуть запустити Х-59 або протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Військовий наголошує, що російські літаки намагаються виявити нашу систему ППО, щоб обстріляти Україну ракетами. Після активності літака А-50 росіяни зазвичай починають ракетні атаки. А тому на новий удар можна очікувати вже 5-6 січня.

Ракетні удари по Україні

Російські терористи перед Новим роком вкотре атакували Україну ракетами, вбивши українців та пошкодивши нашу інфраструктуру. Також від 1 січня росіяни атакують Україну іранськими безпілотниками.

В ОК "Південь" вважають, що окупанти можуть атакувати Україну на Різдво - 6-7 січня.

У військовій розвідці також вважають, що наступний ракетний удар по Україні може бути на початку січня. Українські військові готуються до цього.

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