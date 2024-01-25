Чи буде мобілізація людей із інвалідністю та чи отримають ТЦК більше прав: відповів Лубінець

Лубінець підкреслив, що працівники ТЦК - це військові підрозділи, вони не можуть обмежувати права українців.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, якщо у доопрацьованому проєкті залишаться такі пункти, як мобілізація людей із інвалідністю 3 групи та надання додаткових повноважень ТЦК, він буде знову проти ухвалення документа.

Про це Лубінець сказав в ефірі телемарафону у четвер, 25 січня.

Він зауважив, що під час напсиання нового проєкту закону про мобілізації робоча група Міністерства оборони консультується з уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

"Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати. Друге: я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав", - підкреслив омбудсмен.

Він наголосив, що в Україні є інші органи, які можуть впроваджувати інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби.

Нагадаємо, 24 січня деякі ЗМІ повідомили, що Міноборони внесло до Ради доопрацьований проєкт про мобілізацію, однак голова парламентського комітету Олександр Завітневич це спростував.

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