Чи буде наступ на Харків: в ОВА розповіли про ситуацію біля Куп'янська

Наразі на Куп'янському напрямку уповільнилися наступальні дії російської окупаційної армії. Тим часом ЗСУ завдають втрат ворогу.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни дійсно наступають на Куп'янському напрямку та ведуть активні штурмові дії на цій ділянці фронту. Втім, активність загарбників трохи зменшилася.

"Наразі фіксуємо, що їхній наступ трохи сповільнився. Це пов'язано з тим, що наші військові завдають великого ураження через що вони повинні відходити й відновлювати свої втрати щодо живої сили й техніки. Такий наступ є постійно й хвилями", - розповів Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА не виключає того, що після покращення погодних умов агресор повернеться до своїх намірів щодо наступу на Синьківку Куп'янського району. Саме цей населений пункт може дозволити окупантам створити умови для можливого блокування самого ж міста Куп'янськ.

"Втім, наразі намагання ворога, які тривають вже понад шість місяців, жодних результатів не принесли для росіян. Втрати території нами не допущено", - наголошує Синєгубов.

Крім того, в області працюють над зведенням фортифікаційних споруд на двох основних напрямках - це Куп'янський і Лиманський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни готуються до повторного наступу на Харків?! Все, що відомо

Наступ на Харків

Британське видання пише, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Нібито російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ і прилеглі території. Українська розвідка підтверджує накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

Своєю чергою, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чи є просування окупантів на Харківщині. В ISW наголошують, що наразі підтверджених змін на лінії фронту не було.

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