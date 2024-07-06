Чи буде наступ РФ на півночі та коли ЗСУ відчують наслідки посилення мобілізації: прогноз експерта

Росія не має резервів для відкриття нового фронту на півночі, але намагається скористатися ситуацією, поки ЗСУ не отримали підкріплення.

Підрозділи Сил оборони, які захищають країну безпосередньо на лінії зіткнення, відчувають нестачу особового складу, але ситуація має змінитися внаслідок посилення мобілізації.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, у нас в армії є така річ, як нестача особового складу. Це так сталося, тому що в нас дуже довго були проблеми з роботою ТЦК, вони вирішені, можна сказати, прийняттям цього закону 16 травня про підсилення мобілізації, і зараз потік людей на фронт іде. Але це станеться не моментально", – зазначив Нарожний.

Він пояснив, що так відбувається тому, що люди, які були мобілізовані, їдуть спочатку в навчальні центри, після навчального центра – у військову частину, де проходять фахове навчання.

"Наразі за все це літо відносно невелика кількість людей потрапить на фронт. Вони потраплять в вересні, в жовтні. Ворог це прекрасно знає і саме тому вони розтягують нашу лінію фронту, саме тому вони пішли в атаку на Харківщині. Вони розуміли прекрасно, що до Харкова вони дійти не зможуть. Їх задача була: відвести туди резерви. Якоюсь мірою вони це зробили", – розповів експерт.

На думку Нарожного, для того, щоб почати новий наступ на півночі, росіянам доведеться перекинути у Білорусь чи до кордонів Сумської області як мінімум 100 тисяч відносно свіжих бійців з бронетехнікою та артилерією.

"У них цих резервів немає, просто немає... Мобілізація, яка іде в Росії, вона перекриває їх втрати, це приблизно 30-32 тисячі на місяць вони мобілізують. Але ми бачимо зведення Генштабу – приблизно тисячу на добу... Тому наразі десь зібрати ударне угруповання і на якійсь іншій ділянці піти в наступ вони не зможуть", – впевнений Павло Нарожний.

Нагадаємо, командир штурмової роти в 47-й бригаді, український режисер Олег Сенцов оцінив проблеми мобілізації. На думку військового, Україна має готуватися до 10 років війни.

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