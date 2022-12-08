Чи буде найближчим часом напад на Україну з Білорусі, як 24 лютого: опозиціонер поділився інсайдом

Білоруський опозиційний інсайдер вважає, що в короткостроковій перспективі Росія навряд чи здійснить атаку з території РБ, подібну до тієї, яка була 24 лютого.

Про це заявив білоруський журналіст-дисидент, екс головний редактор опозиційного видання Nexta Тадеуш Гічан Express.co.uk, який також надав рідкісну інформацію про російські військові операції в Білорусі.

На його думку, спроби Кремля здійснити другий наступ з Білорусі на північ України навряд чи спрацюють.

Зі слів опозиціонера, нещодавня активність Кремля біля білорусько-українського кордону є лише "грою розуму Путіна" і " психологічною операцією".

"Не в короткостроковій перспективі, принаймні, тому що, попри деякі переміщення військ, це далеко не те, що було в лютому чи січні під час підготовки до фактичного вторгнення. Так що це скоріше психологічна операція. Українські військові визнають, що на цьому етапі це швидше психологічна операція", - сказав Тадеуш Гічан, відповідаючи на запитання, чи ймовірно, що Росія здійснить повторну атаку з Білорусі.

Він констатував, що російські війська приїжджають до Білорусі здебільшого, щоб пройти навчання.

"Тому що вони мобілізували щонайменше 300 000 людей, і у них немає навчального центру в Росії. Так там використовують білоруські полігони для підготовки цих призовників", - пояснив білоруський журналіст.

Водночас Тадеуш Гічан визнав, що "Білорусь — це фактично держава-сателіт Путіна".

Загроза з боку Білорусі

Білорусь є ключовим союзником Росії і дві країни утворюють "Союзну державу" з тісними економічними та військовими зв'язками. А від початку повномасштабного вторгнення РФ Лукашенко дозволив Путіну запускати ракети і дрони по містах України, фактично Білорусь є військовим майданчиком для РФ. Саме з Білорусі на Україну 24 лютого пішла перша техніка.

Нині ж Путін чинить тиск на Лукашенка, щоб той повністю прийняв участь у війні в Україні, а білоруський диктатор усі ці місяці намагається усіляко уникати цього, щоб не ризикувати своєї владою, яку він захопив у країні. Крім того, у Генштабі ЗСУ кажуть, що у Білорусі військові все більше невдоволені тим, що їх намагаються втягнути у війну проти України.

І хоч білоруський диктатор заперечував, що має намір відправити своїх солдатів до України, але Мінськ наказав солдатам охороняти кордон країни разом із російськими військами.

Військові аналітики висловлюють серйозні сумніви щодо спроможності білоруського режиму стримувати внутрішню опозицію, якщо Лукашенко вирішить посилити російські війська. Доктор Яцек Раубо, провідний польський військовий експерт, каже, що у разі, якщо Лукашенко наважиться дати наказ на вторгнення своїй армії, втрати білоруських військових будуть дуже високими.

У середу, 7 грудня, видання CNN з посиланням на джерела повідомило, що Білорусь оголосила про переміщення військ та техніки поблизу кордону України нібито через "контртерористичну загрозу".

Тим часом кількома днями раніше, 3 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу прилітав до білоруського колеги Віктора Хреніна на переговори. За офіційними повідомленнями, нібито Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Водночас український дипломат Роман Безсмертний вважає, що Шойгу приїжджав до Мінська, щоб проінспектувати готовність окупантів до атаки на Україну.

Своєю чергою, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголошує, що заяви про "повторний наступ з Білорусі" - це інформаційна спецоперація Росії проти України.

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