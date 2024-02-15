У НАТО не прогнозують нового наступу РФ в Україні навесні

У НАТО не бачать ані здатності, ані підготовки Росії до нового нападу на Україну.

Про це у Брюсселі розповів журналістам анонімний високопосадовець НАТО, пише "Європейська правда".

"Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію", – заявив представник керівництва Альянсу.

Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу, і він зараз не запущений.

"Для того, щоб підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося б провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити перед виборами. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни", – переконаний посадовець.

Представник НАТО наголосив, що це не виключає активізації бойових дій на окремих ділянках фронту. На думку НАТО, РФ свідомо обрала саме такий шлях.

"Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається у Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо", – підкресли він.

У НАТО, утім, не мають інформації, чи не розпочнеться мобілізація після виборів, що свідчитиме про початок підготовки до подальших дій.

Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що російські військові стягнули сили на Оріхівський напрямок для наступу на місто. Крім того, про підготовку росіян до нового штурму так званого Роботинського виступу у Запорізькій області повідомив депутат облради Сергій Лишенко. А військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що існує загроза розгортання наступу російської окупаційної армії вглиб Харківської області, однак ворог зараз більше зайнятий штурмом Авдіївки.

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