Чи буде в Україні наступний етап мобілізації: секретар РНБО дав відповідь

На сьогоднішній день у нас вже достатня кількість військових, зазначив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що наступного етапу мобілізації Україна наразі не оголошуватиме.

Про це Данілов сказав в ефірі національного телемарафону на 1+1.

"На сьогоднішній день у нас вже достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів, яких ми залучили. На сьогоднішній день йде навчання, йдуть тренування, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили в першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", - зазначив він.

Водночас Данілов заявив, що Росія 9 травня може оголосити про загальну мобілізацію. "Наскільки їм це допоможе і в який спосіб це перетвориться на проблему всередині Росії - складно сказати. Але те, що йде до нашої країни воювати - наші ЗСУ сьогодні з цим справляються. У військових РФ мотивації вже майже ніякої нема, бо люди, що йдуть воювати - бідне населення, які в очі не бачили деякі прилади, якими наші громадяни користуються все своє життя", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

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