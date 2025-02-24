Чи буде війна точитися ще три роки: Зеленський на запитання норвезького журналіста

Зеленський певен, що Росія може повернутися і напасти, скажімо, через 10 років

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається закінчити війну вже цього року.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками пленарного засідання Підтримуй Україну в Києві.

Норвезький журналіст зауважив, що Україна пережила три роки повномасштабної війни, і запитав, якими Зеленський бачить наступні три роки. Президент відповів, що сподівається, що ці роки будуть без війни.

"Ми сподівамося, що ми зможемо закінчити війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Я не можу говорити про три роки", – каже глава держави.

Зеленський певен, що Росія може повернутися і напасти, скажімо, через 10 років, якщо українці не будуть готові.

"Росіяни не повернуться, якщо ми будемо в ЄС і НАТО. І вони не повернуться, якщо в нас буде міцна армія і єдність. Вони ніколи не пробачать світові, що не перемогли", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив плани США щодо завершення гарячої стадії війни в Україні.

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