Чи збиватимуть країни Євросоюзу російські ракети: у Єврокомісії дали відповідь

Кожна з країн Євросоюзу має сама вирішувати, чи збиватиме російські ракети, зазначив Пітер Стано.

У Єврокомісії заявили, що питання захисту неба безпосередньо стосується урядів держав-членів євроблоку.

Кожна з країн Євросоюзу має сама вирішувати, чи буде збивати російські ракети. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає "24 Канал".

"Це гарне запитання для держав-членів. Європейський Союз не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють свій власний повітряний простір для такого типу операцій. Тому ми не можемо це коментувати", – сказав Пітер Стано.

Речник Єврокомісії також заявив, що Євросоюз надає Україні все, що треба для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає реальним сценарій, за якого американські системи ППО у Польщі зможуть захищати небо над заходом України. За його словами, це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів.

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